Raluca Turcan: Ne asumăm răspunderea pe transportul elevilor / Raportul PISA confirmă măsurile luate „după ureche” / 5% din PIB pentru Educaţie în 2020

Kim Jong-un şi-a îndeplinit scopul, acela de a inaugura un oraş în apropiera muntelui sacru, acolo unde îşi revendică el rădăcinile, potrivit The Guardian. Liderul coreean a fost fotografiat în timp ce tăia zâmbitor panglica oraşului considerat o „utopie socialistă”. Oraşul mult dorit de liderul Coreei de Nord are hoteluri, staţiune de schi, apartemanetee noi, facilităţi medicale, comerciale şi culturale. De asemenea, oraşul are 380 de clădiri publice. Oraşul considerat „o utopie socialistă” est...