FOTO Enigmaticul Kim: propaganda de la Phenian îl prezintă din nou călărind un cal alb în zăpadă pe Muntele Paektu. Cum interpretează experţii

Dintotdeauna am fost fanul lui 911. Primele mele amintiri legate de acestmodel au mai bine de 35 de ani. În timp, am avut ocazia de a conduce mai multevariante, iar când am pus prima dată mâna pe un 911 Turbo, i-am considerat peNewton şi pe Einstein doi mincinoşi. Fizica convenţională a planetei nu seaplica la volanul lui, aşa cum învăţasem eu la şcoală.Text - VLAD ALBU