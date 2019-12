Eugen Teodorovici, despre eliminarea supraaccizei: Această reducere nu se va regăsi în preţul de la pompă

14:40

Femeia a fost prinsă băută în timpul programului, iar colegii ei au anunţat conducerea spitalului că femeia miroase a alcool. Aceasta lucrează de un an şi 7 luni în secţia de diabet a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi. „Eram în spital, în jurul ore 18.30, a fost anunţată directoarea de îngrijiri care era lângă mine, ea mi-a comunicat şi atunci am plecat imediat împreună cu dânsa în secţie. Doamna avea manifestări specifice unui om care a consumat alcool. Am avut o discuţie scurtă, am încerc...