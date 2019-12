VIDEO Dumitru Buzatu, după ce l-a făcut „tembel” pe un vasluian care l-a huiduit: Nu, nu regret nimic. Dacă rage acolo ce poate fi ăla?

17:00

Conform celui mai recent studiu ANIS, Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, piaţa locală de IT va atinge un volum de 5,9 miliarde de euro până la finele acestui an, aproximativ 80% fiind reprezentat de exporturi. Totodată, numărul de angajaţi din industrie creşte constant, cu o medie de 10 procente pe an, deşi continuă să fie mult sub nevoile pieţei.