Discuţii despre datoriile PSD | La ce sumă incredibilă s-ar fi ajuns / Ciolacu: PSD îşi va plăti datoriile

Terenurile au fost dobândite prin donaţie în anii 2013 şi 2014 şi sunt deţinute împreună cu George Cîţu. De asemenea, ministrul Finanţelor are un apartament de 130 metri pătraţi achiziţionat în 2007 prin credit bancar şi deţine, în co-proprietate, o casă cu suprafaţa de 130 de metri pătraţi dobândită prin donaţie în 2014. Florin Cîţu are deschis la Raiffesen un cont de 350.000 de lei şi a acordat un împrumut unei persoane fizice în nume personal de 36.000 de euro. El mai are un credit de 303.000...