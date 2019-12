Proiectul de lege pentru eliminarea supraccizei la carburanţi a trecut de Parlament / Orban: Odată cu eliminarea supraaccizei, va creşte consumul / Sigartău: Benzina şi motorina se vor ieftini / Roxana Mînzatu, singurul deputat care a votat „împotrivă”

20:00

„Astăzi (miercuri - n.r.) colegii mei, atât eu, cât şi colegii mei, am votat abrogarea recursului compensatoriu, o lege mult discutată mai ales în mass-media. Totuşi am dori să ştim cu exactitate istoricul acestei legi. A fost făcut de doamna Prună, în Guvernul Cioloş, a fost preluată de guvernările succesive ale PSD. A avut modificări în Parlament. Soluţia găsită de PSD la acel moment, la solicitările CEDO, se pare că nu a fost cea mai bună. Am plătit şi am votat în Parlament pentru abrogarea a...