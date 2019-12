PREMIER LEAGUE // liveTEXT de la 21:30 » Jose Mourinho revine pe Old Trafford în Manchester United - Tottenham! Tot azi se joacă și derby-ul orașului Liverpool

20:40

Marian Drăgulescu (38 de ani), multiplu campion mondial și european la gimnastică, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Sportivul a vorbit despre relația rece pe care o are cu Andreea Răducan, președintele Federației. „Nu sunt în nicio relație cu Federația. Doar colaborăm! Nu am o chimie cu Andreea, chiar dacă înainte să ajungă la Federație am concurat împreună și aveam o relație OK. Acum nu suntem în nicio relație.. ...