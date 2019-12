CRAIOVA - BOTOȘANI, liveTEXT de la 18:00 » Echipele probabile + cote

23:00

Dinamo a câștigat meciul cu Chindia Târgoviște, scor 4-1, și e la două puncte de play-off. Dusan Uhrin Jr. (52 de ani) a fost extrem de mulțumit de prestația elevilor săi.Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat„A fost un meci bun pentru noi. În prima repriză am jucat bine, dar nu am fructificat ocaziile. Am făcut și câteva greșeli. Repriza secundă a fost foarte bună. ...