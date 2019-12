„Piți” nu acceptă pași greșiți cu moldovenii: „Trebuie să ne impunem stilul de joc, ritmul și să câștigăm!”

20:30

O femeie de 67, din Iași, a fost înșelată cu 6.000 de euro de mai multe persoane necunoscute, care au convins-o să le trimită bani. Acestea au creat conturi false de Facebook și au convins-o pe femeie, medic ieșit la pensie, că vor să vină în România să investească în cercetarea medicală. Femeia a fost […] The post Femeie din Iași, înșelată cu 6.000 de euro de persoane care au promis că investesc în cercetare medicală appeared first on Cancan.ro.