Un microbuz s-a răsturnat după ce a fost lovit de un autoturism, în județul Timiș

21:00

Simona Gherghe și soțul el, Răzvan Săndulescu, au petrecut câteva zile la Paris, iar vedeta a postat pe pagina sa de socializare impresii. Nu a uitat de cei doi copilași, pe care i-a văzut zilnic pe video. Totuși, Simona a fost îngrijorată pentru copii, dar și pentru bunici, în grija cărora au rămas Ana și […] The post Simona Gherghe a tremurat la Paris! ”Sunt convinsă că noaptea trecută a fost una dificilă…” appeared first on Cancan.ro.