Performanţă cu stomacul gol. Sportivii unui club primesc mâncare contra unei rugăciuni la Orşova

"Acum treizeci de ani, eram o adolescentă care juca baschet într-un oraşel din România. Visam să câştigăm campionatul naţional - şi apoi am câştigat campionatul naţional. Apoi, am visat să joc la echipa naţională a României şi am făcut-o", povesteşte şefa Parchetului European, într-un material publicat în Financial Times. "Mi-a plăcut mult sportul, competiţia, fairplay-ul şi munca în echipă, tenacitatea necesară pentru realizarea unui vis", subliniază magistratul român. "Acum am 46 de ani şi de...