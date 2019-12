Horoscop săptămânal 9 – 15 decembrie 2019. Gemenii au chef de distracție și aventură

08:50

Două mașini și un TIR s-au ciocnit violent, joi, pe E574 dinspre Slatina spre Valea Mare, județul Olt. Accidentul s-a soldat cu cinci victime, dintre care două au ajuns la spital. Potrivit ISU Olt, accidentul s-a produs pe E574 dinspre Slatina spre Valea Mare, unde două mașini și un TIR s-au ciocnit. Din accident au […]