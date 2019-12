Moscova expulzează un diplomat bulgar ca ripostă la refuzul Sofiei de a acorda viză unui ataşat militar rus

11:30

Peste 50 de persoane s-au adunat joi, în faţa Primăriei Capitalei, pentru a protesta faţă de problemele privind lipsa apei calde şi a căldurii din unele zone din Bucureşti. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO"Suntem aici cu ligheane pentru că sistemul de termoficare din Bucureşti are nişte probleme foarte mari în momentul de faţă, ţevile sunt ciuruite, vechi de 50 - 60 de ani, trebuiau schimbate de acum 30 de ani şi la ora actuală nu mai poate să ducă agentul termic - ori nu ajunge la noi, ori sunt călâi caloriferele. Ce se va întâmpla la iarnă când vor fi -10 grade? Sistemul va pica, cel mai probabil", a declarat organizatorul acţiunii, Ruxandra Burcescu.Ea a precizat că nu este un protest, ci un flashmob, iar ligheanul pe care l-a adus are peste 30 de ani vechime şi a prins şi vremurile din timpul comunismului, când, de asemenea, erau probleme cu apa caldă şi căldura."La un moment dat nu am mai avut nici eu apă caldă şi căldură şi problema asta a durat şi am zis - de ce nu face nimeni nimic în sensul ăsta şi am început să fac o documentare, am văzut cât de grave sunt problemele şi am zis că este cazul să atragem atenţia Primăriei, cumva. Problema a fost că eu stau cumva pe lângă Spitalul Marie Curie şi nici ei nu au avut apă caldă şi căldură... Un spital, unde sunt copii bolnavi, să nu aibă apă caldă şi căldură. Din câte am înţeles, 'Dăruieşte Viaţa' s-a oferit să le doneze un cazan să se încălzească", a mai spus Ruxandra Burcescu. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOPersoanele adunate în faţa Primăriei Capitalei au bătut în ligheane şi au scandat sloganuri precum "Vrem căldură, nu doar pe factură", "Apă caldă şi căldură, nu program ca-n dictatură". AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)