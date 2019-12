Numele lui Mihai Fifor a apărut în dosarul permiselor false de port-armă din Caraș Severin

17:10

Președinta democrată a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a anunțat joi că a cerut Comisiei Juridice să redacteze actul de acuzare împotriva președintelui Donald Trump, accelerând procedura ce s-ar putea finaliza cu un vot înainte de Crăciun, anunță The New York Times. ”Azi am cerut redactarea actului de acuzare”, a anunțat, joi, Nancy […]