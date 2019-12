BistroMar: Consumul de peşte pe piaţa HoReCa din Bucureşti a crescut cu circa 10% în primele zece luni din 2019

14:40

Orasul care este in topul mondial al oraselor in privinta inovarii, alaturi de Bucuresti. Clujul a disparut din clasament Timisoara urca 36 de pozitii pana pe locul 394 in clasamentul global al Inovatiei Oraselor. Bucurestiul a retrogradat cateva pozitii. Sunt singurele orase din Romania prezente in acest top in 2019. Potrivit organizatiei neguvernamentale INACO – Initiativa pentru Competitivitate, conditiile pe care le ofera Bucurestiul pentru transformarea unei idei inovatoare intr-o inovatie...