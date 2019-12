Autostrada Lugoj - Deva. Ultimul obstacol înaintea deschiderii Lotului 3 a intrat în reparaţii

15:15

S-aîmplinit un an de când Mars, unul dintre cei mai mari producători din domeniulalimentar din lume, şi-a anunţat planul Cocoa for Generations - oinvestiţie de 1 miliard de dolari care are ca obiectiv asigurarea unui lanţ deaprovizionare cu cacao complet sustenabil şi cu trasabilitate până în anul2025.