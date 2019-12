Marea Britanie: Sute de terorişti au fost eliberaţi din închisoare în ultimii şapte ani

18:30

* Cea mai mare parte a consumatorilor (83%) consideră că încrederea este primul factor emoţional care influenţează loialitatea faţă de un brand, dar, în acelaşi timp, una dintre şapte persoane care beneficiază de servicii legate de un produs îşi încheie relaţia cu brandul din motive raţionale (preţuri ridicate, defecte ale produselor sau comenzi greşite), relevă rezultatele studiului Deloitte "2019 Exploring the value of emotions-driven engagements", publicat joi.* România este preferată ca destinaţie turistică, pentru sejururi de peste cinci zile, de 41% dintre românii care locuiesc în mediul urban, pe locul secund situându-se Grecia, cu 16% dintre sufragii, arată un studiu de profil.* Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a agreat decizia care stabileşte condiţiile tehnice referitoare la utilizarea reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice şi conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT în vederea transmiterii mesajelor de alertare a populaţiei, a anunţat, joi, instituţia.* Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, joi, 1,16 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduală de 46 luni, la un randament mediu de 4,07% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR).* Leul s-a depreciat, joi, în raport cu euro, cursul afişat de Banca Naţională a României (BNR) fiind de 4,7764 lei, în creştere cu 0,20 bani (+0,04%) faţă de cotaţia din şedinţa anterioară, când moneda unică europeană valora 4,7744 de lei.* Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că îi este ruşine să vorbească despre autostrada Comarnic-Braşov, având în vedere istoricul acestui proiect, precizând că Guvernul încă nu a luat decizia dacă acest tronson va fi finanţat de la bugetul de stat sau prin parteneriat public-privat (PPP).* Digitalizarea administraţiei publice, care se află în prezent printre cele mai mari provocări pentru România, dar este şi o oportunitate de dezvoltare cu impact orizontal în economie, are nevoie de o viziune unică şi de un set de strategii corelate care să fie planificate, implementate şi coordonate de o singură instituţie la nivelul întregului sector public, susţine Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România), într-un comunicat remis joi AGERPRES.* MediaSind TVR a început strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale în Televiziunea Naţională, în condiţiile în care conflictul de muncă poate fi declanşat oficial după expirarea contractului actual, respectiv după data de 1 ianuarie 2020, informează organizaţia printr-un comunicat remis joi AGERPRES.* Olanda şi-a propus să strângă cel puţin 900 milioane euro la prima licitaţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor 5G, autorităţile olandeze adăugând că unii furnizori de echipamente ar putea să fie excluşi de la viitoarele licitaţii dacă prezintă un risc pentru securitate, transmite Reuters.* Guvernul Bulgariei a aprobat transferuri suplimentare de 3,7 milioane de leva (1,89 milioane de euro) către Ministerul Agriculturii pentru măsuri de prevenire a extinderii epidemiei de pestă porcină africană, informează publicaţia Sofia Globe.* Procter & Gamble deschide, în 2021, o nouă fabrică la Urlaţi în care va produce capsule de detergent lichid pentru Ariel şi Lenor, a anunţat, joi, Antoine Brun, vicepreşedintele Procter & Gamble Europa de Sud-Est, în cadrul unei conferinţe în care compania a marcat 25 de ani pe piaţa locală.* Monedele digitale private, cum ar fi Libra de la Facebook, nu ar trebui permise în Uniunea Europeană până când riscurile pe care le prezintă nu sunt clar remediate, au anunţat joi miniştrii de Finanţe din UE, transmite Reuters.* Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au sprijinit joi planurile de a întări atribuţiile blocului comunitar în combaterea spălării banilor, după o serie de scandaluri care au afectat băncile europene, transmit AFP şi Reuters.* România s-a aflat printre statele Uniunii Europene cu o creştere economică medie în trimestrul trei din 2019 comparativ cu precedentele trei luni, arată estimarea publicată joi de Oficiul european de Statistică (Eurostat).* Bank of China, a patra cea mai mare instituţie bancară din lume, îşi inaugurează luni, 16 decembrie, sucursala din Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de relaţii diplomatice între Republica Populară Chineză şi România.* Numărul angajaţilor a urcat cu 0,1% în Uniunea Europeană şi în zona euro în trimestrul trei din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce Lituania şi România au raportat cel mai semnificativ declin la acest capitol, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Simona Aruştei)