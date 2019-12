Klaus Iohannis: Am susţinut că nu va fi mutată ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim / Nu se doreşte lămurirea legilor justiţiei prin ordonanţă de urgenţă / Numirile de procurori de rang înalt nu se fac prin troc politic pentru că ajung la mine

20:10

„Este un lucru important să discutăm despre educaţie. E extrem de important. Probabil şi în lumina celui mai recent studiu PISA, în care România a dovedit că nu a făcut progrese, dimpotrivă a înregistrat regrese. Aceste chestiuni pentru mine şi echipa mea nu sunt noi. Eu am spus-o şi public, la începutul primului meu mandat, că educaţia din România are nevoie de o reformare profundă, drept pentru care am lansat proiectul «România educată». Atunci când vom avea concluziile consolidate ale proiect...