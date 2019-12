Kaus Iohannis, despre defrişările ilegale: Datele sunt de speriat. Garda de Mediu trebuie repusă în funcţiune

"Am discutat aceste chestiuni (defrişările ilegale - n.r.). Am cerut chiar date foarte concrete. Pot să vă spun că personal îmi doresc să mă implic foarte mult pentru că aceste tăieri ilegale trebuie stopate. (...) Am discutat astăzi mai mult de o oră împreună cu ministrul Mediului şi cu premierul. Este nevoie de politici solide, măsuri ferme, la nivel de Minister care să repună Garda de Mediu în funcţiune pentru a preveni aceste defrişări ilegale. Datele sunt de speriat. Se taie ilegal o cantit...

