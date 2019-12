Franţa: Mobilizare masivă împotriva proiectului de reformă a pensiillor

19:30

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că rezultatele testelor PISA trebuie să îngrijoreze, menţionând că educaţia are nevoie de o reformă profundă şi de aceea a iniţiat proiectul 'România educată', iar "o condamnare pauşală aşa cum au încercat unii şi alţii nu ajută pe nimeni"."Este un lucru extrem de important să discutăm de educaţie, probabil şi în lumina celui mai recent studiu PISA, în care România a dovedit că nu a făcut progrese, dimpotrivă, s-au înregistrat în anumite domenii regrese. Aceste chestiuni pentru mine şi pentru echipa mea nu sunt noi. Eu am constat, am spus-o şi public la începutul primului meu mandat, că educaţia din România are nevoie de o reformă profundă, de aşezare, drept pentru care am lansat proiectul 'România educată'. Este un proiect extrem de importat, este vorba de viitorul educaţiei în România. Acest proiect este în continuare în faza dezbatere, care se desfăşoară peste tot. Iar atunci când vom avea concluziile consolidate ale proiectului 'România educată', voi ajunge în faza în care voi prezenta partidelor politice acest concept despre educaţia din România", a afirmat Iohannis la Palatul Cotroceni.El a spus că atunci când va avea concluziile proiectului 'România educată', va fi nevoie de un sprijin politic larg pentru implementarea lor."Acest lucru, la vremea respectivă, se poate discuta dacă se va folosi majoritatea din Parlament care va fi atunci sau se va folosi un pact pe educaţie. Aceste lucruri sunt de o importanţă deosebită şi eu m-am ferit să le aduc în discuţie în campania electorală sau pentru a obţine o ştiruţă pe Facebook. Este important însă de subliniat în acest context că o condamnare pauşală, aşa cum au încercat unii şi alţii, nu ajută pe nimeni, cum nici măsuri punctuale nu ajută sistemul, după cum am putut să vedem în ultimii ani. Avem multe şcoli foarte bune, avem profesori foarte buni, avem copii cu rezultate foarte bune la olimpiade. În partea cealaltă avem o discrepanţă foarte mare între învăţământul din mediul urban şi învăţământul din mediul rural. Avem rezultate destul de proaste, precum este PISA. Aceste lucruri trebuie să ne dea de gândit, dar nu într-un mod electoralist, ci într-un mod în care să reformăm profund sistemul şi eu sunt foarte hotărât să merg mai departe cu 'România educată'", a adăugat Iohannis.Şeful statului a mai spus că "lucrurile trebuie îmbunătăţite sistemic, nu pot fi rezolvate printr-o măsură punctuală, este nevoie de abordare integrată, nouă". AGERPRES/(A - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: presidency.ro