Tily Niculae a dezvăluit sexul bebelușului, dar și numele ales

16:10

Traian Berbeceanu, fost șef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, va fi numit șef de cabinet al ministrului de Interne, a anunțat, joi, ministrul Marcel Vela. Marcel Vela a anunțat, joi, că fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, Traian Berbeceanu, va fi numit șef de cabinet al ministrului […] The post Traian Berbeceanu va fi numit șef de cabinet al ministrului de Interne appeared first on Cancan.ro.