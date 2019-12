Prahova: Un autoturism a intrat într-o casă după ce a fost lovit de o altă maşină, în Ploieşti; nu au fost victime

05:40

New York Film Critics Circle (NYFCC), una dintre cele mai prestigioase asociaţii de critici de cinema din lume, a anunţat miercuri laureaţii premiilor sale pe 2019, iar trofeul principal - cel mai bun film al anului - a fost atribuit lungmetrajului "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, informează site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter. Aceeaşi asociaţie i-au desemnat pe Benny şi Josh Safdie câştigători la categoria "cel mai bun regizor" graţie peliculei lor "Uncut Gems", în timp ce Quentin Tarantino a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu cu filmul "Once Upon a Time... in Hollywood".Antonio Banderas şi Lupita Nyong'o au fost desemnaţi cel mai bun actor respectiv cea mai bună actriţă pentru interpretările lor din filmele "Pain and Glory" şi "Us", iar premiile pentru rol secundar au fost câştigate în acest an de Laura Dern ("Marriage Story" şi "Little Women") şi Joe Pesci ("The Irishman").Lungmetrajul sud-coreean "Parasite" a fost votat cel mai bun film străin al anului 2019, iar "I Lost My Body" s-a impus la categoria "cel mai bun film de animaţie".Înfiinţată în 1935, asociaţia NYFCC include în rândurile sale critici de film de la mai multe cotidiane, săptămânale, reviste şi publicaţii online. În fiecare an, membrii asociaţiei se reunesc la New York la începutul lunii decembrie pentru a vota premiile pentru filmele lansate în anul anterior.Premiile NYFCC vor fi înmânate în cadrul unei gale care va avea loc în luna ianuarie la New York.În 2018, NYFCC a ales lungmetrajul "Roma", de Alfonso Cuaron, drept învingător la categoria cel mai bun film al anului. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)