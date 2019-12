Antonia, umilită de un bărbat în public. Cum a reacționat iubita lui Alex Velea

20:00

O întâmplare cu urmări tragice a avut loc în timpul unui ritual religios. Un preot a luat un bidon în care a crezut că se află apă sfințită și l-a turnat peste un bărbat care venise pentru a fi binecuvântat. Sub ochii uimiți ai tuturor celor prezenți la slujbă, preotul a turnat ”apa sfințită” peste […] The post Întâmplare halucinantă. Un preot a confundat apa sfințită cu benzina și a provocat o explozie. Un credincios a murit appeared first on Cancan.ro.