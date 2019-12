Viorica Dăncilă, exclusă din PSD? Fostul lider al partidului, declarație tranșantă: ”După ce am văzut astăzi, mă aștept la orice!”

22:30

Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a lovit o fată în vârstă de 11 ani, în curtea unei școli din orașul Mărășești, județul Vrancea. Incidentul a avut loc după ce victima s-a certat cu fiica agresorului.Agresiunea a fost anunțată prin numărul unic de urgență 112 de mama victimei. Aceasta le-a spus polițiștilor că […] The post Un bărbat din Vrancea s-a ales cu dosar penal după ce a a lovit o fată de 11 ani. De unde a plecat totul appeared first on Cancan.ro.