Ce făcea un preot din Iași în timpul slujbelor: ”Dați-le foc, e Dracul în ele!”

23:30

Soții Ciocan au fost parcă bătuți de soartă, dar s-au ridicat și au continuat să lupte. Au pierdut doi copii, însă povestea vieții lor avea să fie și mai tristă. De curând, Floricăi Ciocan i-a murit soțul, în urma unui infarct, iar, la trei la zile de la înmormântare, i-a ars casa. Lumea a ajutat-o […] The post I-au murit doi copii, soțul, i-a ars casa, iar acum… appeared first on Cancan.ro.