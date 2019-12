Fotbal: Un tricou al lui Pele, vândut la licitaţie cu 30.000 de euro

10:40

Candidatul democrat la alegerile prezidenţiale Joe Biden îl atacă pe preşedintele american Donald Trump ca fiind subiect de râs printre lideri, într-o nouă înregistrare video care a devenit virală, relatează Reuters.Filmuleţul de un minut postat de Biden pe contul său de Twitter conţine imagini de la summitul NATO din această săptămână din Marea Britanie în care se pare că premierul canadian Justin Trudeau glumeşte pe seama apariţiilor de presă ale liderului de la Casa Albă, în timpul unei discuţii cu alţi lideri, precum premierul britanic Boris Johnson, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul olandez Mark Rutte."Lumea râde", se arată în textul scris pe montajul care cuprinde imagini de la recepţia respectivă de la summitul NATO, dar şi din alte vizite în străinătate ale lui Trump. "Avem nevoie de un lider pe care lumea să îl respecte", se mai menţionează în text. The world is laughing at President Trump. They see him for what he really is: dangerously incompetent and incapable of world leadership.We cannot give him four more years as commander in chief. pic.twitter.com/IR8K2k54YQ— Joe Biden (@JoeBiden) December 5, 2019 Filmuleţul, postat miercuri noapte pe Twitter, a fost vizualizat până vineri dimineaţă de peste 10 milioane de ori."Lumea râde de preşedintele Trump. Îl vede aşa cum este cu adevărat: periculos de incompetent şi incapabil să conducă lumea. Nu putem să îi mai acordăm încă patru ani de comandant-şef", a scris Biden într-un comentariu care însoţeşte video-ul din postare."Aşa cum a afirmat preşedintele, Joe Biden susţine că liderii străini i-au spus că vor ca el să câştige alegerile. Bineînţeles că vor. Vor să continue să profite de Statele Unite aşa cum au făcut înainte ca Trump să devină preşedinte", a declarat purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Tim Murtaugh.Trump a susţinut că fostul preşedinte Barack Obama, în timpul căruia Biden a fost vicepreşedinte, a semnat acorduri comerciale şi alte politici care au făcut ca alte ţări să profite de SUA.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Sorin Calciu, editor online: Adrian Dădârlat)