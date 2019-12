Pe urmele unei capodopere

12:30

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a primit la Londra un premiu pentru proiectul Floreasca City Autor: Ioana Matei Postat la 06 decembrie 2019 1 afişăre Proiectul One Floreasca City este primul proiect imobiliar din România deţinător al unui premiu internaţional valoros: cel mai bun proiect internaţional la categoria „dezvoltare rezidenţială sustenabilă” Floreasca City, proiect dezvoltat de compania One United Properties, a primit premiul Best International Award in Sustainable Resid...