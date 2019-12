Surpriză uriașă la Pro TV! Ce se întâmplă cu serialul Las Fierbinți

11:40

Mașina nu este numai o necesitate cotidiană, ci devine – pe măsură ce timpul trece, iar oamenii își descoperă anumite ”plăceri” de ultimă oră – un accesoriu de lux al proprietarului. Mulți români aleg să-și împodobească mașinile, astfel încât acestae să ”ia fața” tuturor atunci când apar pe șosele. Dar o tânără din Popești-Leordeni, posesoare […] The post Caz unic în România! Cu ce și-a tunat BMW-ul Alexandra din Popești-Leordeni appeared first on Cancan.ro.