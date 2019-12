Primăriţa oraşului Ştefăneşti, exclusă din PSD. „Moş Nicolae mi-a adus o excludere...”

16:10

Un nou documentar dezvăluie mărturiile supravieţuitorilor Titanic. Potrivit noului documentar : „Titanic: Stories From The Deep”, Michel Navratil avea 4 ani când tatăl său l-a răpit pe el şi pe fratele său mai mic de la mama lor. Tatăl celor doi copii intenţiona să meargă la New York, fără acordul mamei băieţilor de 2, respectiv 4 ani. Documentarul are o parte în care nepoata lui Michel citeşte scrisoarea bărbatului care a murit în anul 2001 la vârsta de 92 de ani. „Am fost trezit de tatăl meu....