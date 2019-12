Cum s-a fotografiat Narcisa în timp ce Nicolae Guță își sărbătorea ziua de nume

12:00

Un bărbat de 73 de ani, care ieșise din închisoare în urmă cu o săptămână, a fost prins în timp ce încerca să fure un telefon din geanta unei farmaciste dintr-un spital din Bcuurești a fost prins de polițiștii din Capitală. Potrivit unui comunicat transmis vineri, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului […]