Oana Roman, dezamăgită de prieteni: ”Asta m-a durut tare, dar mi-am învățat lecția”

13:00

Revelion 2020 se apropie și, dacă nu v-ați planificat încă felul în care petreceți trecerea dintre ani, în București și în țară sunt organizate mai multe concerte de Revelion 2020. De Revelion 2020, atât în București, cât și în Sibiu și alte orașe din țară autoritățile locale și nu numai organizează petreceri și concerte de […] The post Concerte Revelion 2020 în București și în țară appeared first on Cancan.ro.