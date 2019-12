Tenis: Daneza Caroline Wozniacki, fost lider mondial, se va retrage după Australian Open

15:40

Serialul animat "The Simpsons" a primit cele mai multe nominalizări - trei - la premiile decernate de Sindicatul scenariştilor americani (Writers Guild of America - WGA) în 2020 şi este urmat în acest clasament de alte nouă producţii de televiziune ("Bob's Burgers", "The Crown", "Dead to Me", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Pen15", "Russian Doll", "Succession", "Veep" şi "Watchmen") care au primit câte două nominalizări, informează site-ul revistei americane Variety.Serialul "The Simpsons", care a început să fie difuzat în 1989 şi este produs de Fox, a primit cele trei nominalizări la categoriile dedicate producţiilor de animaţie, pentru episoadele "Go Big or Go Homer", "Livin' La Pura Vida" şi "Thanksgiving of Horror"."Bob's Burgers", produs tot de Fox şi care a câştigat premiul WGA pentru mai bun serial animat în 2018, a fost nominalizat în acest an pentru episoadele intitulate "Bed, Bob & Beyond" şi "The Gene Mile".Producţia "The Marvelous Mrs. Maisel", realizată de Amazon Prime Video şi care a câştigat premiul WGA pentru cel mai bun serial de comedie la începutul acestui an, a fost nominalizată joi la categoriile "cel mai bun serial de comedie" şi pentru episodul "It's Comedy or Cabbage", al cărui scenariu a fost scris de coordonatoarea show-ului TV, Amy Sherman-Palladino.Cel de-al şaptelea şi ultim sezon al serialului "Veep", o producţie HBO recompensată de trei ori în trecut cu premiul WGA pentru cel mai bun serial de comedie, a fost nominalizat încă o dată la această categorie, dar şi pentru episodul său final, intitulat "Veep", scris de coordonatorul show-ului, David H. Mandel."Pen 15", o producţie a platformei online Hulu, şi "Russian Doll", produs de platforma Netflix, au fost nominalizate fiecare la categoriile "cel mai bun serial de comedie" şi "cel mai bun serial nou"."Watchmen", realizat de HBO, a primit nominalizări la categoriile "cel mai bun serial dramatic" şi "cel mai bun serial nou".O producţie celebră a postului HBO, "Game of Thrones", care a câştigat premiul Emmy pentru cel mai bun serial dramatic cu cel de-al optulea şi ultim sezon al său în toamna acestui an, a fost ignorat de WGA şi nu se regăseşte pe lista nominalizărilor.În acest an, la categoria "cel mai bun serial dramatic" vor concura producţiile următoare: "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Mindhunter", "Succession" şi "Watchmen".La categoria "cel mai bun serial de comedie" au fost nominalizate serialele "Barry", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Pen 15", "Russian Doll" şi "Veep".Perioada de eligibilitate pentru producţiile TV nominalizate de WGA coincide cu calendarul de difuzare din anul 2019. Anul trecut, principalele premii WGA au fost câştigate de serialele "The Americans", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Homeland" şi "Barry".Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor WGA, decernate în urma voturilor exprimate de cei 15.000 de membri ai acestui sindicat american, va avea loc sub forma a două ceremonii organizate simultan la Los Angeles şi New York, pe 1 februarie. Nominalizările WGA pentru producţii cinematografice vor fi anunţate pe 6 ianuarie. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: The Simpsons / Facebook