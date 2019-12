SUA: Trei morţi, inclusiv atacatorul, într-un incident armat la baza Pensacola din Florida

17:40

Judeţul Tulcea are 20 de produse tradiţionale atestate la nivel naţional şi un singur produs cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP) la nivel european, Scrumbia afumată de Dunăre, iar alte trei produse ar putea primi în curând protecţie la nivel european - Salata de icre de ştiucă, Salata tradiţională de icre de crap şi Plăcinta dobrogeană.Asociaţia Ro-Pescador a obţinut certificatul IGP pentru Scrumbia afumată de Dunăre şi a solicitat protecţia la nivel european pentru alte două produse din peşte, Salata de icre de ştiucă de Tulcea şi Salata tradiţională de icre de crap, produse care au atestare la nivel naţional."Orice produs certificat spune ceva despre tradiţia zonei, atrage notorietate şi pentru celelalte produse. Suntem judeţul cu cele mai îndelungate tradiţii pescăreşti. Ovidius a scris 'Halieutica' şi a prezentat speciile de peşti de acum 2000 de ani. Trebuie să ne mândrim şi să folosim tradiţiile", a declarat preşedintele asociaţiei, Dan Buhai.El a menţionat că avantajul principal al produselor care au protecţie europeană este preţul mai mare practicat pentru acestea, preţ considerat însă unul rezonabil în raport cu calitatea şi cheltuielile făcute pentru produsul respectiv."Bunicii mei sunt din Mila 23, am copilărit în Maliuc, mama este de pe malul lacului Razelm şi mâncărurile mele preferate în copilărie erau salata de icre de ştiucă şi scrumbia afumată", a mai spus preşedintele Ro-Pescador.De altfel, Dan Buhai deţine o societate care are opt produse pescăreşti atestate la nivel naţional sub brandul Deltaica, alte 11 produse fiind atestate de asociaţia Moesis Tradiţional, condusă de Paula Vals."Avem nevoie de produse tradiţionale pentru că trebuie să ne hrănim sănătos. Produsele atestate tradiţional sunt produse fără E-uri, cu ingrediente locale, materii prime locale şi ne aduc un mare beneficiu. Printre produsele atestate tradiţional avem cozonacul Comoara Măcinului, zacusca simplă, tocana de legume, dulceaţa de nuci, de trandafiri, vişine şi cireşe, gemul de prune, biscuiţii de casă, cornuleţele cu unt şi nucă, cornuleţele cu rahat", a declarat Vals.Asociaţia Moesis Tradiţional a iniţiat procedura de atestare la nivel european a plăcintei dobrogene."Noi luptăm ca oamenii să se hrănească sănătos. Dacă până acum nu ştiau ce înseamnă un produs tradiţional, în ultimii ani, prin participarea la evenimente şi prin organizarea de târguri, văd o aplecare către tradiţional şi produse bio-naturale", a afirmat preşedinta asociaţiei Moesis Tradiţional.România deţine şapte produse înregistrate pe sisteme de calitate europeană, Magiun de prune Topoloveni, Salam de Sibiu, Novac afumat din Ţara Bârsei, Scrumbie afumată de Dunăre, Cârnaţi de Pleşcoi, Telemea de Ibăneşti şi Telemea de Sibiu.Potrivit Registrului naţional al produselor tradiţionale, publicat de Ministerul Agriculturii, judeţul Tulcea are 20 de produse tradiţionale, unul dintre ele fiind telemeaua de capră produsă în comuna Stejaru. AGERPRES / (A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) *** Sursa foto: Miadmar / Facebook