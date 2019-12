Cum va fi vremea în acest weekend. Temperaturi ridicate în aproape toată ţara

13:50

Viață grea pentru polițiștii din Murgeni, județul Vaslui. O acțiune de rutină s-a transformat într-un coșmar pentru doi agenți de poliție, asta după ce au urmărit un șofer care nu oprise la semnalul lor. Cei doi agenți de poliție au reușit, până la urmă, să îl tragă pe dreapta pe șofer, numai că în apărarea […]