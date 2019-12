Victoria României cu Ungaria a declanșat nebunia în vestiarul lui CFR Cluj » Dan Petrescu: „S-a țipat, s-a urlat. L-am dat afară din birou, apoi era să spargă ușa”

15:50

Efbet este prezent in Romania din 2017 online prin efbet.ro dar si land based, detinand 6 Sali de Jocuri in Bucuresti si una in Targoviste.Salile de joc Efbet, se disting prin conceptul modern de amenajare care ofera jucatorilor o experienta de joc placuta. Personalul amabil si open bar-ul intregesc atmosfera relaxata. ...