UDMR ar susţine o moţiune de cenzură, dacă Guvernul dă OUG pe alegerea primarilor în două tururi

PSD solicită Guvernului Orban măsuri suplimentare de protecţie a angajaţilor, după eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, transmite Mihai Fifor. El susţine că fără aceste măsuri există riscul ca sute de mii de români care au lucrat part-time să aibă o pensie sub nivelul minim garantat. „Noi am votat aceste măsuri, în speranţa că el...