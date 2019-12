Guvern: Executivul a adoptat două proiecte de lege! Vizează justiția și transportul școlar gratuit al copiilor la nivel de județ VIDEO

15:30

Luis Lazarus este în doliu. Bunica prezentatorului TV, grav bolnavă, și-a dat ultima suflare. Bărbatul este sfâșiat de durere și a postat un mesaj emoționant pe contul personal de socializare. “Bunicuța mea a plecat la îngeri! M-a crescut și s-a sacrificat pentru mine în fiecare clipă a vieții ei! Nu am cuvinte să îmi […] The post Luis Lazarus, în doliu! Mesaj sfâșietor postat pe Facebook de prezentatorul TV. “A plecat la îngeri! M-a crescut și s-a sacrificat pentru mine!” appeared first on Cancan.ro.