Soția lui Bănică Jr. a făcut ”instrucție” cu angajații unei vulcanizări!

16:20

În urmă cu mai bine de 15 ani, Romeo Fantastick rupea în două topurile muzicale din România, lansând melodia „Carolina”, o manea care avea să devină, peste noapte, un veritabil hit. Anul 1999 a fost anul de grație al manelistului, pe numele său real, Romeo Cobzaru. De-a lungul timpului, Romeo Fantastick a continuat să lanseze […] The post Romeo Fantastick, ironizat după ce a lansat ultima melodie: “Vreau să fiu înmormântat pe…” Răspunsul manelistului appeared first on Cancan.ro.