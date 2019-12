19:40

Pretendentul democrat la funcţia prezidenţială a SUA, Michael Bloomberg, a estimat vineri că Donald Trump îi va învinge cu uşurinţă la viitoarele alegeri pe oricare dintre rivalii săi democraţi, spunând tranşant: ''Donald Trump o să-i mănânce'', relatează Reuters.Un mogul media miliardar şi fost primar al New York-ului, Michael Bloomberg, în vârstă de 77 de ani, a intrat relativ târziu în cursa internă din Partidul Democrat pentru desemnarea candidatului la scrutinul de anul viitor, el depunându-şi candidatura abia luna trecută.Într-un interviu acordat postului CBS, el a criticat politica administraţiei Trump, dar în acelaşi a remarcat potenţialul slab al posibililor contracandidaţi democraţi ai acestuia. ''Am văzut cum guvernul nostru naţional merge tot mai rău, modul în care se comportă în străinătate şi pe plan intern, condus de preşedintele nostru. În 2016 spuneam: ''el este cea mai nepotrivită persoană pentru acest post. Nu are temperamentul, nici etica sau intelectul pentru a face faţă postului'''', explică Bloomberg.El a continuat: ''Acum mi-am spus: 'pur şi simplu nu mai putem avea aşa ceva încă patru ani'. Iar apoi m-am uitat la toţi candidaţii. Şi mi-am dat singur seama: 'Donald Trump o să-i mănânce' ''.Bloomberg este de părere că unii candidaţi liberali, precum senatorii Bernie Sanders şi Elizabeth Warren, care propun programe guvernamentale costisitoare, vor îndepărta votanţii din state cheie pentru deznodământul scrutinului.Pe de altă parte, unii democraţi sunt nemulţumiţi de prestaţia slabă de campanie a fostului vice-preşedinte Joe Biden, care este de aceeaşi vârstă cu Bloomberg, în timp ce un altul considerat a fi printre favoriţii la învestitura democrată, primarul din South Bend, Pete Buttigieg, în vârstă de 37 de ani, este văzut în unele cercuri ca fiind prea tânăr şi neexperimentat.Bloomberg se află în competiţie cu 14 politicieni democraţi în cursa în urma căreia va fi desemnat contracandidatul la preşedinţie al republicanilor, în rândul celor din urmă cele mai mari şanse la învestitură avându-le actualul preşedinte Donald Trump.Warren l-a acuzat pe Bloomberg, care-şi finanţează singur campania, că ar încerca să-şi cumpere nominalizarea. Mogulul media a intrat în această cursă cu o campanie de publicitate care l-a costat 37 de milioane de dolari. Sondajele recente arată că Bloomberg are sprijinul a circa 4% dintre votanţii Partidului Democrat, procent în creştere faţă de momentul anunţării candidaturii, dar încă mult sub cel al favoriţilor Biden, Warren, Sanders şi Buttigieg. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Florin Ştefan, editor online: Simona Aruştei)