Zeci de blocuri din Bucureşti, fără apă caldă şi căldură din cauza unei avarii. Când se va relua furnizarea agentului termic

18:20

Petre Cozma a văzut meciul alături de câţiva jurnalişti maghiari, veniţi în România pentru a face un reportaj despre Marian Cozma. ”Acum sunt în maşină cu o echipă de jurnalişti venită din Ungaria la mine acasă. Am făcut un reportaj, iar jurnaliştii vor să mergem şi la cimitir, la Marian. Am văzut meciul împreună cu aceşti jurnalişti, iar cum plâng şi acum, aşa am plâns şi când Cristina a marcat în ultimele secunde. Am luat plasma în braţe şi am pupat chipul Cristinei. Îmi pare rău de oaspeţii m...