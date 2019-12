DOCUMENTAR: Teatrul de operă Scala din Milano şi-a redeschis porţile, după renovare - 15 ani

08:50

Artista Maria Gheorghiu oferă iubitorilor de muzică bună o seară cu colinde, cu cântece folk şi nu numai, duminică, 8 decembrie 2019, ora 20.00, la Casa Caragiale, sub titlul "Pe la case luminate".Concertul are loc cu o zi înainte de împlinirea a şase ani de la premiera spectacolului "Sub zodia Mariei" - o "reconvertire" la istorie şi identitate naţională - în care Maria Gheorghiu i-a avut alături, pe scenă, pe actorii Adriana Trandafir şi Eusebiu Ştefănescu, un spectacol de succes, jucat pe multe scene ale ţării şi ale lumii.Pornind de la această aniversare, Maria Gheorghiu a gândit concertul-eveniment "Pe la case luminate", care se va desfăşura într-un loc încărcat de istorie: casa în care a locuit Ion Luca Caragiale, devenit Centru Cultural Internaţional. Gazda evenimentului este Quentin Val, (Cosmin Hopârtean) el însuşi un artist excepţional care a trăit până de curând în Bruxelles.Pe lângă momentele-cheie ale spectacolului, cu un remember Eusebiu Ştefănescu, vor fi colindele pe care artista le cântă în fiecare an în preajma Crăciunului. La cele de pe albumul editat în urmă cu mulţi ani, s-au adăugat an de an cântece noi. Maria Gheorghiu pregăteşte un nou material discografic cuprinzând colinde şi cântece de iarnă: "Să vii acasă de Crăciun", "Perechea sălbăticită", "Vine vine Crăciunul", "Domnuleţ şi Domn din Cer" şi altele. Artista va fi acompaniată de Radu Graţianu, colegul ei de scenă de peste 10 ani, dar va avea şi invitaţi speciali: Tic Petroşel şi Valery Main, cu fragmente din spectacolul lor muzical "BRUMARIADA".***Premiera spectacolului ''Sub zodia Mariei'' a avut loc la 9 decembrie 2013, la Teatrul Elisabeta din Capitală, unde Maria Gheorghiu, alături de actorii Eusebiu Ştefănescu şi Adriana Trandafir, a oferit un eveniment artistic unic pentru scena românească, aducând acest omagiu artistic celor mai importante Marii din istoria şi fiinţa poporului român. Sursa foto: Maria Gheorghiu / FacebookAcompaniată de Radu Graţianu, la clape, şi de Daniel Iancu, la fluier, Maria Gheorghiu a evocat figurile şi forţa Mariei de Mangop, a Reginei Maria şi a inegalabilei Maria Tănase, punând deasupra tuturor figura şi forţa Fecioarei Maria. Maria Gheorghiu a scos din uitare traducerea în limba română a imnului ''Ave Maria'', compus de Franz Schubert, fiind singura interpretă a textului scris de Horaţiu Bena, în 1938.Artista a declarat, la premieră, că a visat o viaţă întreagă să realizeze acest spectacol pentru că a simţit că face parte din destinul ei.''De ce Sub Zodia Mariei? Pentru că este o poveste care trebuie spusă. Pentru că ea începe în Grădina Maicii Domnului. Pentru că Fecioara Maria încă ne veghează. Pentru că prinţesa bizantină Maria de Mangop a devenit a noastră, plătind supremul preţ din însoţirea cu domnitorul Ştefan cel Mare. Pentru că am avut cândva o mare regină, care a ştiut să joace bine cartea României la Curţile Europei, care a îmbrăcat haina militară atunci când ostaşii Armatei Române aveau nevoie de îmbărbătare şi care a iubit România, ţara ei de adopţie, mai presus de orice. Pentru că povestea Reginei Maria şi a inimii ei trebuie ştiută de toţi românii. Pentru că am mai avut o Marie, care a ştiut să ducă în lume frumuseţea cântecului popular românesc, pe numele ei Maria Tănase", a explicat Maria Gheorghiu ideea acestui spectacol.Regia spectacolului ''Sub zodia Mariei'', conceput de Miron Manega şi Maria Gheorghiu, a fost semnată de Ioan Cărmăzan.***Maria Gheorghiu s-a născut la 28 august 1963, la Reşiţa. A absolvit Şcoala de Muzică din oraşul natal, în 1977, aici studiind oboiul, pianul şi vioara. A intrat apoi în corul de cameră "Mioriţa" unde a cântat zece ani, sub conducerea dirijorului Doru Morariu. Ulterior, a făcut parte din Cenaclul Atheneum din Reşiţa, unde recita poezii proprii.Influenţată de muzica Marcelei Saftiuc şi a lui Joan Baez, a început să studieze chitara, lansându-se în muzica folk. În 1984, cânta în Cenaclul Flacăra, piesa ei ''Dans ritual'', fiind prezentă în topurile de la acea vreme, potrivit site-ului www.foreverfolk.com.A participat la festivaluri de muzică folk, a susţinut recitaluri de muzică şi poezie alături de mari actori ca Valeria Seciu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Leopoldina Bălănuţă, Ştefan Iordache, Dorel Vişan, Eusebiu Ştefănescu, în paralel apărând în emisiuni TV sau la radio. ''Destinul muzicii folk este acelaşi cu propriul destin. În ceea ce mă priveşte, cântecele mele sunt viaţa mea, sunt scrise cu sângele meu, cu bucuriile şi tristeţile mele, şi în ele se regăsesc aceia care mai au chef să stea de vorbă cu ei înşişi fără teama de a deveni ridicoli în fata semenilor. Folkul nu ţine de modă, ci doar de faptul că ai sau nu curajul să recunoşti că sensibilitatea e o parte importantă din tine. Câtă vreme mai crezi că un cântec te poate face mai bun şi ai curajul să spui asta cu voce tare de pe scenă sau din sală, mai există speranţă'', mărturiseşte artista pe site-ul personal, http://mariagheorghiu.com. A colaborat cu oameni memorabili, printre care Dominique Voquer şi Anette Baneville, spaniolul Patricio, dar şi orchestra Filarmonicii din Kiev.După 1989, a efectuat turnee în Franţa, Danemarca, Norvegia, Grecia, Austria. În 1993, a obţinut Premiul 1 la Festivalul Naţional de Muzică Folk ''Om Bun''.Anul 2006 a fost marcat de un recital susţinut la Kiev, alături de Orchestra Simfonică din Kiev, dar şi de concertul de la Buho Real din Madrid şi un turneu în SUA.''Am învăţat în decursul anilor petrecuţi pe scenă că definitorie pentru un artist este comunicarea cu publicul, faptul că trebuie să îi convingi de sinceritatea gestului tău artistic, să le dai ocazia să se regăsească în cântecele tale şi, cel mai important, să ştie că tu eşti acolo, pe scenă, pentru ei, nu pentru tine. Nu am făcut niciodată o ierarhizare a scenelor pe care am cântat, pentru că nu scena cu numele ei este importantă, ci actul artistic în sine. Are vreo importanţă că ai cântat pe scena Filarmonicii din Kiev sau în nu ştiu ce sală mare de concerte din Paris, Madrid, Roma sau Chicago atâta vreme cât tu nu ai reuşit să convingi, să simţi publicul vibrând cu tine la fiecare notă, respiraţie sau tăcere?'', spune Maria Gheorghiu.Primul material discografic a apărut în 1995 - "Lacrimi în flăcări" -, urmat de alte albume: "CANON şi Maria Gheorghiu", "Pe la case luminate", "Floare de vârtej", "Timp netrăit", "Curcubeu", "Câmp de lavandă".Din anul 2008, Maria a susţinut numeroase spectacole cu trupa Atelier. În majoritatea apariţiilor sale pe scenele ţării este acompaniată de Radu Graţianu. Maria Gheorghiu susţine concerte în ţară, dar şi în străinătate, participă la toate festivalurile folk din România. La începutul lunii aprilie 2015, Maria Ghorghiu a fost invitat special al trupei Micul Paris în spectacolul ''Autografe Rock'n Folk'', la Stuf Vama Veche. A efectuat, tot în 2015, un turneu de succes alături de colegii ei Mircea Vintilă, Ducu Bertzi şi George Nicolescu, în Canada (Montreal, Quebec, Toronto, Edmonton, Calgary). În ultimii doi ani traseul ei internaţional a cuprins, între altele: Luxemburg, Bruxelles, Chişinău, Budapesta, Szeghed, Berlin, a ajuns chiar şi în Cuba - unde a susţinut concertul "White Night" la Jardines del Rei (Caraibe) alături de o companie de dans cubaneză.Pe lângă activitatea muzicală, Maria Gheorghiu este prezentă şi în lumea mass-media. Activitatea sa constă în moderarea unor emisiuni la Radio Bucureşti FM, în cadrul cărora Maria promovează muzica românească, dar a realizat, timp de şapte ani, şi o emisiune de televiziune dedicată folkului. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Maria Gheorghiu / Facebook