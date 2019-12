O dansatoare a fot împuşcată pentru că a făcut o pauză pe scenă: „Frate, ar trebui să tragi” - VIDEO

18:30

Explozia iniţială a avut loc între etajele 9 şi 12 ale blocului de locuinţe, iar mai mulţi locuitori au rămas blocaţi în balcoanele apartamentelor. Poliţia a declarat că unul dintre oamenii rămaşi blocaţi a murit după ce s-a aruncat în gol. Bilanţul s-a modificat ulterior la cinci morţi. Apartment building on fire after a massive gas explosion in #Slovakiahttps://t.co/5hqshCUaOd pic.twitter.com/ugYXnmrZOQ — RT (@RT_com) December 6, 2019 O şcoală din apropiere a fost evacuată de către autorităţi....