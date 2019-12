Mihai Bendeac și Delia Matache, filmați sărutându-se pe gură. Imaginile au fost difuzate din greșeală de Antena 1

22:40

Doi ciobani din Bistrița-Năsăud au ajuns, vineri seara, la Spitalul de Urgență din Bistrița după ce s-au luat la bătaie cu bâtele în timp ce se aflau la stână, iar unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt. O anchetă pentru tentativă de omor a fost declanșată, vineri seara, de Inspectoratul de Poliție Bistrița-Năsăud după ce […] The post Scandal uriaș la Bistrița Năsăud! Doi ciobani s-au bătut cu bâtele, apoi s-au înjunghiat! Sunt în stare gravă la spital appeared first on Cancan.ro.