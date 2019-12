FCSB învinge Gaz Metan și se apropie de lider!

00:00

Este considerat cel mai bogat om din România. Prin prisma afacerilor pe care le derulează, Daniel Dines, fondatorul "Unicornului românesc" UiPath, și-a câștigat și supranumele de "Rege al Boților". Dines este primul român care a reușit să devină miliardar din afacerile cu roboți, iar averea sa – la doar 47 de ani – este evaluată […]