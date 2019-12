Belarus: 1.000 de manifestanţi protestează la Minsk împotriva unui proiect de integrare cu Moscova

11:50

Thomas Alan Waits s-a născut la 7 decembrie 1949, în Pomona, California, într-o familie de clasă mijlocie, părinţii săi Alma Fern şi Jesse Frank Waits fiind profesori, potrivit imdb.com şi www.britannica.com.A îmbrăţişat deopotrivă cariera de artist şi pe cea de actor. Din 1973 până în 1983 a înregistrat nouă LP-uri pentru casa de producţie Asylum Records, reuşind să compună cântece în special în maniera lui Tin Pan Alley, şi folosind pentru melodiile sale şi ritmuri de jazz şi blues. Single-ul său de debut a fost ''O1 55'' care a stat la baza şi a albumului său de debut ''Closing Time''.Chiar dacă nu s-a impus pe piaţa muzicală cu un hit anume, şi-a câştigat un cult pe întreg mapamondul. În 1983, a semnat cu o altă companie de producţie, Island Records, şi a realizat o serie de albume cu care a uimit lumea muzicală. Începând cu "Swordfishtrombones", al şaptelea său album de studio, lansat în 1983, a introdus o nouă orchestraţie, care a inclus printre altele instrumente inventate de Harry Patch.A obţinut un premiu Grammy pentru ''Bone Machine'' în 1992.A compus şi muzică pentru film, printre proiectele sale numărându-se ''One From the Heart'' (1981) în regia lui Francis Ford Coppola sau ''First Name: Carmen'', în regia lui Jean-Luc Godard. Pe lângă proiectele pentru diferite coloane sonore ale producţiilor de film, a făcut trecerea la platoul de filmare, jucând în câteva pelicule, printre care amintim: ''Dracula'' (1992), ''12 Monkeys'' (1995) ''Mystery Men'' (1999), ''Coffee and Cigarettes'' (2003), ''Domino'' (2005), pentru care a realizat şi coloana sonoră, şi ''The Imaginarium of Dr. Parnassus'' (2009) în regia lui Terry Gilliam, potrivit https://www.rottentomatoes.com.Pentru coloana sonoră a peliculei ''One From the Heart'' (1981) a fost nominalizat la Oscar. A obţinut şapte premii pentru muzica realizată pentru diferite producţii.AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu; editor: Ruxandra Bratu) Sursa foto: imdb.com