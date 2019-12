Fotbal: Omagiu pentru David Villa la ultimul meci de campionat din cariera sa

15:50

Deputatul independent Nicuşor Dan a propus sâmbătă partidelor de opoziţie o campanie electorală preliminară şi un sondaj de opinie în vederea stabilirii unui candidat comun pentru Primăria Capitalei."Bucureştenii, o spun sondajele, sunt conştienţi că e nevoie de o schimbare a administraţiei, sunt conştienţi că pentru această schimbare e necesară o conlucrare a forţelor de opoziţie împotriva administraţiei Firea-PSD şi pentru că de azi în exact şase luni vom avea alegeri locale în Bucureşti, vin în faţa dvs. să propun forţelor de opoziţie un calendar pentru ca dezideratul bucureştenilor să fie realizat. Propun o campanie electorală preliminară până la jumătatea lunii februarie, care să se încheie cu dezbateri publice între candidaţii partidelor, pentru ca bucureştenii să vadă cine are programul cel mai bun. Propun un sondaj de opinie cu o casă agreată de forţele de opoziţie, în a doua jumătate a lunii februarie şi în urma acestui sondaj, candidatul cu cele mai mari şanse să o bată pe Gabriela Firea, să fie susţinut de toţi ceilalţi. Insist pentru sondaje de opinie, pentru că sunt instrumente ştiinţifice care să ne spună ceea ce vor bucureştenii", a afirmat el, în cadrul unei conferinţe de presă.Totodată, pentru luna martie, Nicuşor Dan a propus o colaborare a forţelor de opoziţie în vederea stabilirii unui program atât pentru Primăria Generală, cât şi pentru primăriile de sector, precum şi încheierea unui acord politic în ce priveşte echipele care să realizeze acest program în Bucureşti.El a arătat că rezultatul unui sondaj de opinie s-ar afla "în corespondenţă în mod ştiinţific cu ceea ce vor toţi bucureştenii care votează partidele de opoziţie", în timp ce alegerile primare s-ar adresa "unei bule de alegători mai informaţi".Nicuşor Dan, care aşteaptă o decizie a Conferinţei Municipale USR, în vederea susţinerii candidaturii sale pentru Primăria Capitalei, a menţionat că până în prezent a discutat pe tema unui candidat comun şi cu reprezentanţii PNL. El a admis însă că a avut discuţii "mai puţin" cu PLUS."Fără îndoială, PNL este un partid mare, care a avut un rezultat foarte bun la alegerile prezidenţiale şi care are şi perspectiva de a avea un candidat propriu, dar eu cred - în special în ipoteza foarte probabilă că vom rămâne la alegeri într-un singur tur - că trebuie să ajungem la un candidat comun şi trebuie ca discuţia să se poarte aplicat pe procedura de selecţie a acestui candidat comun", a spus el.În opinia lui Dan, statutul său de candidat independent îi oferă şanse mai mari să fie susţinut de către partide care la alegerile parlamentare se vor afla în competiţie.Întrebat ce avantaje are în raport cu Vlad Voiculescu, susţinut de PLUS pentru PMB, Nicuşor Dan a replicat că s-a implicat în ultimii 15 ani în viaţa Capitalei, dar şi că programul său prevede "chestiuni operaţionale, cu termene de execuţie" şi costuri."Cunosc administraţia. Am cunoscut-o interacţionând cu ea. Mai întâi am încercat să fiu prietenos. Nu am reuşit. Din păcate, am interacţionat în instanţă, dar asta te învaţă cum funcţionează şi care sunt scurtăturile pe care, dacă ajungi acolo, poţi să le faci în beneficiul funcţionării administraţiei pentru cetăţeni", a afirmat el.Deputatul independent consideră că acordul asupra unui program comun e chiar mai important decât stabilirea unui candidat unic."E clar că o să existe o majoritate de dreapta în Consiliul General şi în consiliile locale ale sectoarelor şi este foarte important ca înainte de aprilie şi mai, când partidele încep să strângă semnături şi să facă campanie electorală, să agreeze un program politic comun. Asta e ceea ce bucureştenii îşi doresc şi cred că dacă vor fi suficienţi oameni care să ceară lucrul acesta, o să ajungem la un astfel de acord", a precizat Nicuşor Dan. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)