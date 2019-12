Manchester City - Manchester United // liveTEXT de la 19:30 » Echipele de start + cote

18:40

Gheorghe Hagi a vorbit despre meciul cu FC Voluntari de luni și despre accidentarea de ultimă oră a lui Eric de Oliveira, 34 de ani.„Nu îmi place că unii jucători se accidentează aşa de uşor. Cred că am jucat puţin în această toamnă, am ieşit din Cupă, le-am şi zis astăzi că nu văd motive de ce unii au căzut aşa, accidentaţi.Adică Eric să lipsească două luni şi ceva sau trei luni?! Şi acum din nou are o problemă la spate, după ce a avut o altă problemă. ...