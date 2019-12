Doliu în lumea sportului. A murit Titi Ionescu, conducător al sportului dâmboviţean

10:50

Cinci clase de copii, de la grupa pregătitoare până la clasa a IV-a, învaţă în frig, într-un corp de clădire al Liceului Sanitar „Antim Ivireanu” din Râmnicu Vâlcea. Conducerea şcolii dă vina pe instalaţia de încălzire a clădirii este uzată şi nu a putut fi înlocuită din lipsă de bani; iar radiatoarele care asigurau un […] The post La Liceul Sanitar din Râmnicu Vâlcea, elevii învaţă în frig appeared first on Cancan.ro.