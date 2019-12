Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 8 decembrie 2019. Scorpionii au parte de conflicte în cuplu

11:30

În semifinala ”iUmor”, 8 concurenți dintre cei care au primit cele mai multe voturi în aplicație, dar nu au reușit să se claseze pe primul loc în preferințele publicului, au venit în fața juraților pentru a demonstra că merită un loc în marea finală. Patrik Cottet a fost marele câștigător. De fiecare dată când francezul […] The post Mihai Bendeac și Delia Matache, filmați sărutându-se pe gură. Imaginile au fost difuzate din greșeală de Antena 1 appeared first on Cancan.ro.