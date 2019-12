Explozie puternică în județul Olt, din cauza acumulării de gaze

11:50

FCSB s-a apropiat la cinci puncte de liderul CFR Cluj duă victoria pe care a obținut-o în prologul rundei a XX-a a Ligii 1 pe „Național Arena” cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-0 (0-0). Biletul Zilei » Golurile aduc profitul! „Roș-albaștrii” s-au impus prin golurile marcate de Florinel Coman (min.66) şi Dennis Man (min.79), vicecampioana […] The post FCSB învinge Gaz Metan și se apropie de lider! appeared first on Cancan.ro.